Switch 2: Nintendo sta trattando con i fornitori per produrre la sua prossima console

Secondo un report pubblicato dal Nikkei, Nintendo sarebbe da qualche tempo in fase di trattativa con alcune fabbriche cinese per la produzione della sua prossima console, ideale successore di Switch.

Il report del quotidiano giapponese parla di 20 milioni di console Switch da produrre nel 2023 mentre una nuova console potrebbe essere attesa per la seconda metà del 2024. Simili rumor erano emersi a inizio anno quando si parlava di incontri tra Nintendo e i produttori asiatici per una nuova console, voci ora rafforzate dall'autorevole fonte giapponese.

Chiaramente, è troppo presto per avere conferme in merito ma è naturale pensare che Nintendo si stia da tempo muovendo per dare vita al successore di Switch, la console è in commercio dal 2017 e si appresta quindi a vivere gli ultimi anni della sua vita commerciale.

Secondo Digital Foundry, Nintendo era al lavoro su Switch PRO 4K ma questa nuova versione della console sarebbe stata scartata con l'obiettivo di accelerare i lavori sul vero successore di Switch. Secondo molti insider, quest'anno arriveranno numerosi rumor su Switch 2, tra specifiche, design e informazioni legate allo sviluppo dei giochi e alla progettazione hardware, tuttavia il lancio sul mercato sembra essere previsto tra la fine del 2024 e la prima metà del 2025.