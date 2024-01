Switch 2: Nintendo sarebbe in trattative con tre studi per lavorare alle sue IP

Secondo le stime di Bloomberg, Nintendo Switch 2 sarà la piattaforma videoludica di maggior successo del 2024. Ma come può la casa di Kyoto fare ancora meglio dopo aver conquistato tutti con la sua console ibrida?

A fornirci qualche anticipazione su quelle che possono essere le strategie di Nintendo per superare quanto di buono fatto con Switch, ce la fornisce Christopher Dring di Games Industry.biz. Sebbene sia lui stesso ad ammettere che è complesso riuscire a prevedere le strategie a cui l'azienda sta lavorando, il giornalista e analista videoludico ha suggerito che Nintendo sta portando avanti delle conversazioni con tre studi di sviluppo di terze parti perché lavorino alle sue IP.

"So anche che Nintendo sta incontrando attivamente sviluppatori indipendenti per trovare nuovi partner. In parte si tratta della pubblicazione di giochi indipendenti, cosa che Nintendo fa di tanto in tanto, ma sta anche cercando studi che potrebbero lavorare su alcune delle sue IP. Nintendo collabora regolarmente con team di terze parti, tra cui Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward e Grezzo. Ma la società sta cercando di aggiungere qualcosa a quel roster, e conosco tre studi che sono impegnati in una fitta conversazione sulla realizzazione di giochi basati sui marchi Nintendo".

A questo va aggiunta l'espansione in atto della propria capacità di sviluppo interna. Nintendo aprirà un nuovo centro di sviluppo e aumenterà le assunzioni in risposta al fatto che i suoi giochi richiedono ora più tempo e team più grandi per essere realizzati.



Nel frattempo, è emerso un nuovo report da Taiwan circa le specifiche e il prezzo di Nintendo Switch 2.