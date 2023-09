Switch 2 e oltre: Nintendo sviluppa un visore VR con Google? Impazza il rumor

Mentre sui social continua a rimbalzare il leak di Switch 2 tra dev kit, retrocompatibilità e cartucce, in rete si discute delle ultime indiscrezioni che coinvolgono l'azienda giapponese in una rumoreggiata partnership con Google per lo sviluppo di un visore VR.

La nuova (e per il momento tutta da confermare) fuga di notizie riguardante la nuova generazione di console e dispositivi Nintendo è Nash Weedle, un leaker conosciuto per le sue anticipazioni 'tecno-ludiche' come quella sui devkit di Switch per gli sviluppatori spagnoli.

A detta della personalità social conosciuta come "El Analista de Leaks", il colosso tecnologico di Mountain View e la casa di Kyoto starebbero collaborando alla realizzazione di un nuovo visore con hardware indipendente da Switch 2 pensato per l'uso domestico, e quindi non rivolto al pubblico dei parchi tematici di Nintendo.

Il visore in questione, stando al leaker, dovrebbe offrire un'esperienza di gioco in Realtà Aumentata o Mista attraverso uno schermo MicroLED ad alta efficienza energetica. La collaborazione tra Nintendo e Google sarebbe volta proprio all'impiego dei pannelli MicroLED, una tecnologia brevettata da Raxium, una startup VR acquisita da Google a metà 2022. Nash Weedle riferisce inoltre che Nintendo starebbe valutando l'adozione su Switch 2 di questa particolare tipologia di schermi dopo averla testata con i prototipi della nuova famiglia di console.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di leak o anticipazione proveniente da sedicenti 'gole profonde' e di considerare questi rumor per ciò che sono.