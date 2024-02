Switch 2 rinviata al 2025: Nintendo vuole una grande lineup first party, riporta VGC

Gli ultimi leak suggeriscono che Nintendo Switch arriverà soltanto nel 2025, e non a fine anno come in tanti speravano. Sono diverse le fonti anonime indipendenti che hanno confermato la notizia, a cui vanno ad aggiungersi quelle entrate in contatto con Video Games Chronicles.

La testata di VGC afferma di aver ricevuto informazioni da più fonti, e di aver appreso che Nintendo ha comunicato agli editori che la sua prossima console verrà lanciata nel primo trimestre del 2025. Più precisamente, le compagnie videoludiche di terze parti sono state recentemente informate di un ritardo interno nei tempi di lancio della console di nuova generazione di Nintendo, per l'appunto dalla fine del 2024 all'inizio dell'anno successivo.

Una fonte editoriale ha suggerito che il ritardo è dovuto alla volontà da parte di Nintendo di preparare una lineup di giochi first party più solida per accompagnare il lancio del nuovo hardware. È possibile che la console Nintendo di nuova generazione segua ora una linea temporale simile a quella di Switch, che è stata distribuita a marzo 2017 ma annunciata l'anno precedente. Ipotizzando questo, una presentazione del successore della piattaforma ibrida potrebbe comunque giungere a marzo di quest'anno, come suggerito da insistenti rumor, per poi arrivare sugli scaffali soltanto nei primi mesi del 2025.