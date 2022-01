Switch: 5.3 milioni di unità nel 2021 in Giappone, più di PS5 e Xbox Series X combinate

Nintendo Switch ha goduto di un dominio incontrastato in Giappone nel corso del 2021. La famiglia di console della casa di Kyoto, che da alcuni mesi include il modello OLED, ha collezionato 5.3 milioni di unità vendute nel Paese del Sol Levante nel corso degli ultimi 12 mesi, distanziando di diverse lunghezze sia PlayStation 5 che Xbox Series X|S.

Le cifre raggiunte da Nintendo Switch nel 2021 sono oltre cinque volte superiori ai numeri raggiunti dalle altre console combinate. Un successo inarrestabile spinto da giochi come Monster Hunter Rise e Metroid Dread che fa impallidire le console next-gen di Sony e Microsoft. Secondo le stime di VGChartz, Switch è a quota 100 milioni di pezzi globalmente.

In questa classifica annuale troviamo in seconda posizione PlayStation 5, che pur essendo lontana dalle performance sul mercato ottenute da Switch, è riuscita a vendere 10 volte tanto quanto Xbox Series X|S. Sappiamo bene, del resto, come Microsoft non sia esattamente il brand più in voga sul territorio nipponico, tuttavia la divisione Xbox ha visto leggermente crescere la propria popolarità in Oriente con il lancio delle due console next-gen sotto l'egida di Phil Spencer.

Persino PlayStation 4 è riuscita a vendere 8.000 pezzi in più rispetto a Xbox Series X|S in Giappone, nel mentre Nintendo 3DS ha piazzato quasi 30.000 unità in totale.