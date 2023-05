Switch: addio all'emulatore Skyline per Android, si temono ripercussioni da Nintendo

Nintendo ha colpito il progetto homebrew Lockpick, che consentiva agli utenti di sfruttare le proprie copie dei giochi Switch per poterli impiegare su PC ed altre piattaforme. La notizia ha messo in immediato allarme gli autori di Skyline, emulatore basato su codice open source utilizzato su dispositivi Android.

Lockpick si era rivelato uno strumento utile per scaricare le key possedute su Switch e trasferirle altrove, diventando così il metodo più accettabile per emulare i giochi Nintendo. La casa di Kyoto, tuttavia, ha inviato un DMCA a GitHub chiedendo che il progetto venisse rimosso. La società nipponica ha affermato che Lockpick "bypassa i TPM della console per consentire l'accesso non autorizzato, l'estrazione e la decrittazione di tutte le chiavi crittografiche, comprese quelle dei prodotti inclusi in Nintendo Switch".

A causa delle implicazioni di questa richiesta di rimozione, gli autori di Skyline hanno immediatamente interrotto lo sviluppo del proprio emulatore. In una dichiarazione pubblicata sul server Discord del team pubblicata il 6 maggio, viene affermato che "i rischi associati a un potenziale caso legale sono troppo alti per essere ignorati e non possiamo continuare sapendo che potremmo violare la legge di copyright". Il team credeva fermamente che scaricare le chiavi dalla propria console fosse completamente legale prima dell'avviso di rimozione nei confronti di Lockpick. Considerando la natura open source di Skyline, è possibile che un altro gruppo di sviluppatori possa riprendere il lavoro da dove si è interrotto, ma non ne abbiamo alcuna conferma al momento.

Recentemente, Nintendo ha bloccato anche la mod multiplayer di Zelda Breath of the Wild.