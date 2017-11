ARMS: l'aggiornamento 4.1 introduce il nuovo lottatore Springtron

A pochi giorni dal lancio dell'ha pubblicato l'update 4.1 di, il quale include anche, lottatore misterioso che appare come una versione robotica di Springman.

Oltre al nuovo lottatore, sono disponibili badge aggiuntivi, inoltre la patch apporta varie migliorie al bilanciamento delle abilità e di alcuni personaggi, per il changelog completo vi rimandiamo al sito di Nintendo.

Gli sviluppatori fanno sapere di avere in programma altri aggiornamenti per ARMS con l'obiettivo di rendere disponibili nuovi contenuti a cadenza regolare. Un programma di update è previsto per tutto il 2018, al momento però non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.