Switch: amate i giochi di strategia? Ecco i 10 titoli consigliati da Nintendo Italia

Per non essere da meno di Xbox Italia e della Guida per Principianti di Starfield, i curatori dei profili social di Nintendo Italia confezionano una 'guida agli acquisti' rivolta a tutti gli utenti Switch appassionati di videogiochi strategici.

La divisione nostrana della casa di Kyoto guarda così ai tanti fan di videogiochi strategici su Switch per invitarli a immergersi nelle atmosfere degli esponenti del genere disponibili su eShop e in versione fisica.

"Stai cercando un nuovo modo per aguzzare l'ingegno? Ecco dieci titoli per mettere alla prova le tue doti di stratega su Nintendo Switch", è il messaggio che il team social di Nintendo Italia lancia a chi è alla costante ricerca di esperienze interattive a vocazione strategica.

L'elenco confezionato dalla Grande N abbraccia le principali tipologie di titoli strategici, passando dalle frizzanti atmosfere di Mario + Rabbids Sparks of Hope alla tensione avvertibile scendendo in battaglia per la difesa dell'umanità nella Collection di XCOM 2 su Switch. Nel caleidoscopio cangiante di esperienze strategiche consigliateci da Nintendo Italia troviamo anche le versioni attualizzate di Advance Wars 1+2 e Front Mission 1st, per poi tuffarci nei multiversi interattivi di Fire Emblem Engage e Triangle Strategy.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Fire Emblem Engage

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Triangle Strategy

Front Mission 1st Remake

Tactics Ogre Reborn

Bad North

XCOM 2 Collection

Into the Breach

SteamWorld Heist Ultimate Edition

E voi, a quali videogiochi strategici su Switch siete maggiormente affezionati? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, lo strategico galattico per Switch.