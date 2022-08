Switch aumenterà di prezzo per l'inflazione giapponese? Nintendo smentisce

Riallacciandosi alle ultime indiscrezioni condivise da Bloomberg sulle grosse difficoltà produttive di Switch in Giappone, i rappresentanti della casa di Kyoto hanno confermato la propria intenzione di non voler aumentare il prezzo della console ibrida.

Il timore del rincaro di Nintendo Switch è stato paventato dal report di Bloomberg segnalando, appunto, le difficoltà che starebbe affrontando attualmente Nintendo e l'intera industria tecnologica giapponese a causa della crisi dei semiconduttori, delle difficoltà logistiche e, nelle ultime settimane, dell'inflazione che sta interessando il Paese del Sol Levante per via del deprezzamento dello Yen sui mercati internazionali.

Ebbene, stando a quanto sostenuto dai portavoce della Grande N intervenuti ai microfoni di Bloomberg News, la casa di Kyoto preferisce affrontare i problemi logistici ed economici derivanti dall'inflazione giapponese senza ricorrere ad aumenti di prezzi dei dispositivi della famiglia Switch.



Con l'agguerrita concorrenza di Sony e Microsoft, in effetti, il rincaro di una console che come Switch ha da poco compiuto cinque anni avrebbe potuto determinare un danno economico maggiore di quello che, con ogni probabilità, dovrà sostenere Nintendo decidendo di fronteggiare l'attuale crisi logistica, produttiva e di inflazione senza rivedere al rialzo il prezzo di vendita dei propri dispositivi e accessori, tanto sul mercato interno quanto in quelli occidentali.