Switch, aumento o taglio di prezzo in futuro? Nintendo vuota il sacco

Intanto che i giocatori si godono l'esordio sul mercato di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, in occasione del suo ultimo report finanziario Nintendo si è soffermata sul prezzo di Nintendo Switch e dei piani dell'azienda su un eventuale aumento o taglio nel corso del nuovo anno fiscale da poco iniziato.

Il presidente della Grande N, Shuntaro Furukawa, è stato molto chiaro a tal proposito: non ci sono piani per cambiare il prezzo delle varie versioni in commercio della console ibrida, dalla Standard al modello OLED passando per Switch Lite. Al tempo stesso, però, Furukawa ammette anche che la compagnia sta monitorando costantemente l'evolversi della situazione in merito al valore dello yen ed i costi di produzione richiesti da Switch.

"Attualmente non abbiamo piani per abbassare il prezzo del nostro hardware durante quest'anno fiscale. Al tempo stesso non intendiamo nemmeno aumentarlo, tuttavia con lo yen che resta debole ed i costi di produzione rimangono elevati, dunque continueremo a monitorare con attenzione la situazione", dichiara Furukawa che ha spiegato come il precedente anno fiscale (concluso lo scorso 31 marzo) è stato molto impegnativo a livello di produzione hardware a causa dell'inflazione e dell'attuale debolezza dello yen.

In aggiunta, Furukawa ribadisce anche in quest'occasione che Nintendo decide il prezzo dei suoi giochi caso per caso: i 70 dollari/euro richiesti per Zelda Tears of the Kingdom non rappresentano nessun nuovo standard per le future produzioni della casa di Kyoto, e si sceglierà quale prezzo di listino fissare a seconda dei giochi e della situazione.



Nel frattempo si prevedono vendite in calo per Nintendo Switch, e non c'è l'intenzione di lanciare Nintendo Switch 2 o altri hardware fino ad aprile 2024.