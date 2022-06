Switch batte Xbox Series X/S e PS5 a maggio negli USA, Elden Ring il gioco più venduto

E' stato un mese di maggio sottotono negli Stati Uniti per quanto riguarda le vendite hardware e software, con un calo negli acquisti pari al 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, numeri mai così bassi dal febbraio 2020, mese che ha segnato l'inizio della pandemia Covid-19.

Nintendo Switch è stata la console più venduta del mese in Nord America con Xbox Series X/S a seguire mentre PlayStation 5 deve accontentarsi del terzo gradino del podio, la console Sony sta soffrendo più delle altre i problemi di produzione e distribuzione, l'obiettivo di Sony è quello di aumentare le scorte di PS5 nei prossimi mesi così da far fronte all'alta domanda della stagione natalizia ma è chiaro che l'obiettivo non sarà semplice da raggiungere.

Sul fronte software invece è Elden Ring a dominare la Top 20 USA a maggio seguito da LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Nintendo Switch Sports.

Elden Ring LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Nintendo Switch Sports (vendite digitali escluse) Evil Dead The Game MLB The Show 22 Kirby E La Terra Perduta (vendite digitali escluse) Call of Duty Vanguard Mario Kart 8 (vendite digitali escluse) Gran Turismo 7 Leggende Pokemon Arceus (vendite digitali escluse) Minecraft Horizon Forbidden West Animal Crossing New Horizons (vendite digitali escluse) Super Smash Bros Ultimate (vendite digitali escluse) Call of Duty Black Ops Cold War FIFA 22 Mario Party Superstars (vendite digitali escluse) Pokémon Diamante e Perla (vendite digitali escluse) Call of Duty Modern Warfare The Elder Scrolls V Skyrim

Da notare come GTA V sia scomparso dalle prime venti posizioni mentre fa il suo ritorno The Elder Scolls V Skyrim a oltre dieci anni dal lancio, a testimonianza di come il gioco Bethesda sia ormai un grande classico per più di un generazione di videogiocatori.