Switch la console più venduta a luglio negli USA, continuano a calare PS4 e Xbox One

NPD Group ha svelato i dati di vendita hardware per il mese di luglio 2019 negli USA. Oltreoceano sembra regnare sovrana Nintendo Switch, che per il terzo mese di fila risulta essere la console più acquistata dai giocatori statunitensi.

Se da un lato Switch continua a vivere il suo momentum positivo e ad essere la console più venduta dell'anno negli Stati Uniti, dall'altro il mercato console sembra soffrire più in generale di un fisiologico declino, essendo ormai PlayStation 4 e Xbox One sul viale del tramonto. I ricavi hardware a luglio si sono attestati sui 169 milioni di dollari, segnando un calo del 22% su base annua. Switch risulta l'unica console da gioco a ricoprire un ruolo da outsider e ad andare contro questa tendenza sempre più diffusa negli USA e nel resto del mondo.

Considerando l'imminente lancio di Nintendo Switch Lite è possibile che la casa di Kyoto godrà di un responso ancora migliore a partire dal 20 settembre, data in cui la console portatile verrà ufficialmente messa in commercio al prezzo di 199,99 euro. A proposito di Switch, Nintendo ha da poco confermato che si terrà il 19 agosto il nuovo appuntamento con Indie World, in cui sono attese novità sui nuovi giochi indie che approderanno sulla piattaforma.