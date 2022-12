Switch la console più venduta in UK durante il Black Friday, Xbox meglio di PlayStation

Sospinta dal successo senza precedenti di Pokémon Scarlatto e Violetto, Nintendo Switch si è imposta come la console maggiormente venduta durante il periodo del Black Friday nel Regno Unito.

Dopo aver fatto registrare numeri da record in Giappone a seguito del nuovo capitolo di Pokémon, la console ibrida della grande N conquista anche il pubblico britannico: nella settimana del Black Friday ha rappresentato il 42% di tutte le console vendute. Ad aiutare c'è stato il ritorno del bundle con una Switch in colorazione Neon, Mario Kart 8: Deluxe e tre mesi di Nintendo Switch Online.

Nonostante questo, si tratta di una performance molto più debole rispetto al Black Friday dello scorso anno per Nintendo. La società ha infatti affrontato una concorrenza spietata, guidata da un'offerta particolarmente aggressiva di Xbox. Microsoft ha ridotto sensibilmente il prezzo di Xbox Series S, riuscendo così a convincere molti utenti ad acquistare la console next-gen entry level. Anche PS5 ha ricevuto alcuni piccoli sconti sulla sua edizione digitale, ma la console di Sony ha rappresentato solo il 18% delle vendite complessive.

Le entrate durante il Black Friday 2022 provengono per il 41% dalle console, per il 39% dagli accessori e per il 21% dai giochi fisici, la quota più piccola per il software fino ad oggi. L'81% delle vendite del Black Friday 2022 è avvenuto tramite rivenditori online, la seconda cifra più grande mai registrata. La realtà virtuale è stata ancora una volta protagonista, guidata dal bundle Meta Quest 2 con Resident Evil 4 VR, mentre i controller sono stati i secondi accessori più venduti in questo periodo.