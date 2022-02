Switch: i costi di produzione aumentano e Nintendo guadagna sempre meno

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha reso noto agli azionisti della casa di Kyoto che l'aumento dei costi di produzione di Switch sta progressivamente riducendo il profitto che la compagnia trae dalla vendita delle sue console.

La crisi dei semiconduttori è tutt'altro che vicina alla conclusione, e la legge della domanda e dell'offerta ha causato l'aumento del costo dei componenti critici per la produzione di Switch (nonché di PS5 e Xbox Series X). Pur confermando la propria intenzione di produrre 23 milioni di console entro la fine dell'anno fiscale 2022, Furukawa prevede che i profitti saranno minori di quanto auspicato:

"Le recenti carenze di componenti stanno portando ad un aumento dei costi. E anche se l'incremento è graduale, ha avuto un impatto sul nostro profitto lordo. Guardando all'intero anno, prevediamo che l'impatto sarà minore per questo anno fiscale, ma se i costi continueranno ai livelli attuali anche nel prossimo, allora ci aspettiamo che la redditività diminuirà.

A meno che la situazione non cambi drasticamente, non prevediamo un miglioramento in termini di profitto nel prossimo anno fiscale e oltre. Detto questo, gli aumenti dei costi non influiscono sui nostri piani di produzione e continueremo a produrre il volume necessario per soddisfare la domanda".

Furukawa ha anche parlato di evergreen e nuovi giochi che arriveranno in futuro su Switch.