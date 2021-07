Switch diventerà la console più venduta di sempre superando PS2, secondo un analista

Con l'annuncio di Switch OLED, Nintendo ha deluso quei giocatori che attendevano impazientemente l'arrivo di Switch PRO, e quindi di una piattaforma molto più performante rispetto all'attuale modello della console ibrida della grande N. Tra gli analisti di mercato, tuttavia, sembra che aleggi dell'ottimismo in merito alla nuova piattaforma.

In merito alle potenzialità di Nintendo Switch OLED si è espresso il noto analista Piers Harding-Rolls. Secondo la sua opinione, OLED è una mossa azzeccata da Nintendo che contribuirà ad accrescere ulteriormente il successo globale di Switch.

"Migliorare la versione di punta di Switch aggiungerà ulteriore slancio alla piattaforma e la rinfrescherà per i prossimi anni del suo ciclo vitale. Il piccolo differenziale di prezzo rispetto all'attuale ammiraglia significa che molti futuri acquirenti che stavano osservando Switch opteranno ora per la versione OLED. Penso che questi utenti mainstream si faranno convincere dallo schermo più grande, dalla sua più ampia leggibilità e dall'audio migliore. Persuaderà anche alcuni attuali utenti ad eseguire l'aggiornamento, in particolare quelli che la utilizzano molto in modalità portatile e ha Switch da prima che venissero introdotti i miglioramenti alla batteria".

Harding-Rolls conclude il suo intervento prevedendo che Switch OLED venderà circa 5 milioni di unità entro la fine del 2021 e che sostituirà completamente l'attuale modello della console nel corso del 2022. Entro la fine 2025, l'analista pronostica il superamento della soglia delle 155 milioni di unità vendute: questo vorrebbe battere il record di PlayStation 2 e diventare la console più venduta di sempre. Con OLED annunciata solo di recente, Harding-Rolls prevede infine l'arrivo di una Switch PRO soltanto entro la fine del 2024, quando potrebbe avviarsi la next-gen di Nintendo.