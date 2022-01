Switch, FIFA e i vecchi giochi hanno dominato le vendite in Europa nel 2021

Nintendo Switch, FIFA e i vecchi giochi hanno dominato le vendite in Europa nel corso del 2021: è quanto emerge da un nuovo report di GSD, che ha monitorato l'andamento del mercato videoludico nel Vecchio Continente nell'anno che ci siamo recentemente messi alle spalle.

Nel 2021, in Europa sono stati venduti 170 milioni di giochi, 7,1 milioni di console e 19 milioni di accessori. Il dato sui videogiochi tiene conto sia delle unità fisiche, sia delle copie digitali (tranne per i first party di casa Nintendo).

Classifica Software Europa 2021

Nei 2021 sono stati venduti 170 milioni di videogiochi, un dato che risulta essere in calo del 9,5% rispetto al 2020 (l'anno del lockdown) e in aumento del 12,3% rispetto al 2019. FIFA 22 è stato di gran lunga il più venduto, avendo quasi doppiato il secondo classificato, Grand Theft Auto 5, un gioco piuttosto vecchio ma sempre sulla cresta dell'onda. Chiude il podio la precedente iterazione del primo classificato, ossia FIFA 21, che è anche riuscito a fare di meglio di Call of Duty Vanguard, il più recente della serie.

FIFA 22 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) FIFA 21 (EA) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo)* Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Spider-Man: Miles Morales (Sony) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* F1 2021 (EA/Codemasters) Far Cry 6 (Ubisoft) Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)* Pokémon Brilliant Diamond (Nintendo)* Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Resident Evil Village (Capcom) Battlefield 2042 (EA) Mario Party Superstars (Nintendo)* Ring Fit Adventure (Nintendo)*

* Vendite digitali non incluse

Classifica Hardware Europa 2021

Nel 2021 sono state acquistate 7,1 milioni di console, il 20% in più rispetto al 2020 (il dato, tuttavia, non include la Germania e il Regno Unito). La più venduta è stata Nintendo Switch, anche se ha visto un calo del 6% rispetto al 2020, l'anno della pandemia e di Animal Crossing New Horizons. PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono rispettivamente al secondo e al terzo posto, ma entrambe sono state condizionate dalla carenza di scorte. Secondo GamesIndustry, avrebbero venduto molto di più se la disponibilità fosse stata adeguata.

Nintendo Switch PlayStation 5 Xbox Series X|S

Sono 20,1 milioni gli accessori venduti nel 2021 in Europa, in crescita del 5,4%. In prima posizione si classifica il DualSense di PS5, ampiamente distaccato dal secondo classificato, il DualShock 4 di PS4. Al terzo posto ci sono i Joy-Con di Switch seguiti dai controller di Xbox. Nell'ambito delle card, la più venduta è stata la Ricarica PSN, seguita dalla Ricarica dell'eShop.

Vi invitiamo a consultare la fonte se desiderate maggiori informazioni sulle compagnie, sulle piattaforme e sui paesi presi in considerazione per il conteggio.