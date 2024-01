Switch: Fire Emblem 4 remake e Donkey Kong Country al prossimo Direct, per una leaker

Sebbene non sia ancora stato annunciato, emergono in rete le prime possibili informazioni sul prossimo Nintendo Direct. Per quello che dovrebbe essere uno degli eventi dedicati alla fase conclusiva del ciclo vitale di Switch, potrebbero arrivare delle grosse sorprese per i fan della grande N.

Stando a quanto viene riportato da Emily Rogers, leaker molto nota all'interno della community Nintendo e che più volte in passato ha fornito anticipazioni accurate, durante il prossimo Direct assiteremo all'annuncio di un remake di Fire Emblem 4, un nuovo Donkey Kong Country e altro ancora. Di seguito vi riportiamo l'elenco degli annunci che dovrebbero giungere durante l'evento.

Fire Emblem 4 Remake in uscita a maggio;

Donkey Kong Country riceverà un nuovo gioco per il suo trentesimo anniversario;

Metroid Prime 2 Remastered;

I giochi di Zelda Oracle rifatti da Grezzo;

Lancio in Occidente di That Good Feel;

Famicom Detective Club ritornerà ribrandizzato come Nintendo Detective Club. Cinque ragazze delle scuole superiori devono risolvere crimini feroci in cui sono personalmente coinvolte.

Come detto, Emily Rogers ha alle sue spalle diversi leak rivelatisi fondati, tuttavia sarà bene essere cauti ed attendere eventuali annunci da parte di Nintendo, che non ha ancora fissato una data per il suo prossimo Direct. Nel frattempo, è stato mostrato per la prima volta il prototipo della dashboard di Nintendo Switch.