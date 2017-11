Switch: grazie ai Pokémon potrebbe conquistare il 40% del mercato hardware

Come è ormai noto, un nuovo titolo dedicato aiè in sviluppo per. Ben poco si sa del progetto, se non chepare seriamente intenzionata a fare le cose in grande.

L'uscita di un titolo molto ambizioso dedicato ai mostriciattoli più famosi del mondo potrebbe rappresentare un momento epocale per la console ibrida di Nintendo, al punto da influire in maniera consistente sulle sue vendite. Secondo il noto analista di NPD, Mat Piscatella, l'eventuale pubblicazione di un nuovo gioco dei Pokémon non solo aiuterebbe Nintendo Switch a sorpassare in scioltezza le vendite di Nintendo Wii, ma anche a conquistare il 40% del totale del mercato hardware. "Dipende tutto dall'uscita dei Pokémon nel corso dell'anno prossimo", ha poi aggiunto Piscatella.

Intanto, Switch sta già ottenendo risultati strepitosi: secondo quanto riferito, è sulla buona strada per superare del 20% le vendite fatte registrare da Wii nel corso dei primi 10 mesi di permanenza sul mercato, nonostante non sia indirizzata ad un pubblico casual, ma principalmente ai core gamer (come GameCube).

Riguardo al gioco dei Pokémon, al momento si sa ben poco. La data d'uscita è avvolta nel mistero, mentre nelle scorse settimane Game Freak ha dichiarato che il suo sviluppo è stato notevolmente aiutato da quello di Pokémon Ultrasole e Ultraluna.