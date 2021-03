Switch: Hori rivela la sua nuova linea di controller wireless ispirati al GameCube

Dopo aver presentato i controller a tema Monster Hunter Rise ora che siamo a ridosso del lancio del nuovo hunting game di Capcom, Hori ha ufficialmente annunciato la sua nuova linea di pad per Nintendo Switch, stilisticamente ispirati ad un'altra storica console della casa di Kyoto, il GameCube.

Gli Hori Wireless Classic Controller, questo il loro nome ufficiale, sono una revisione della linea già lanciata dall'azienda per gli utenti Nintendo Switch, che precedentemente includeva esclusivamente dei controller cablati al suo interno. Come potete osservare tramite le immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, i pad arriveranno sul mercato in tre diverse varianti estetiche, tutte basate su alcuni dei franchise più noti targati Nintendo, ovvero Super Mario, The Legend of Zelda, e Pokémon (con un'attenzione particolare rivolta a Pikachu). I prodotti arriveranno sul mercato giapponese il prossimo mese, e verranno venduti al prezzo di 6,578 yen (circa 51 euro) cadauno.

I nuovi controller somigliano da vicino agli Hori GameCube Battle Pad, ma il layout dei comandi è stato cambiato, e le impugnature sono adesso completamente lisce, a differenza dei Battle Pad che presentavano del grip in determinate zone. All'interno della confezione sarà incluso un cavo USB Type-C lungo 30cm (il funzionamento wireless ottimale è garantito entro 10 metri di distanza) ed un manuale delle istruzioni. Presenti anche i pulsanti FL/FR posizionati sul retro del pad a cui potrete liberamente assegnare i comandi in-game nei giochi che supportano tale funzione. I controller sono inoltre forniti di un sensore giroscopico, esattamente come i Pro Controller standard.

Gli Hori Wireless Controller arriveranno in Giappone ad aprile, ed al momento non sono stati diffusi i dettagli riguardanti la futura commercializzazione del prodotto in Occidente.