Switch e Joy-Con Drifting: Nintendo sta negando l'esistenza del problema?

Ci sono aggiornamenti in merito alla Class Action che ha per oggetto l'annoso problema del Joy-Con Drifting di Nintendo Switch. L'azione legale, ricordiamo, è stata avviata nel luglio del 2019 negli Stati Uniti d'America sotto la guida dello studio legale Chimicles, Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (al quale ci riferiremo con CSK&D d'ora in avanti).

L'obiettivo della Class Action è quella di racimolare il maggior quantitativo possibile di testimonianze per sensibilizzare la casa di Kyoto su una problematica che affligge un gran numero di controller, in modo da invogliarla a risolverlo per sempre. Per chi non lo sapesse, il Joy-Con Drifting è un difetto di funzionamento dei pad della console ibrida, che vede quest'ultima registrare in maniera continua gli input delle levette analogiche anche se queste si trovano in posizione neutra. Ciò si traduce in un movimento continuato di personaggio e/o telecamera, a tutto svantaggio del gameplay.

Ebbene, stando a quanto riferito dai rappresentati di CSK&D, Nintendo avrebbe negato l'esistenza del problema. "Il Joy-Con Drifting non è un problema reale e non ha causato nessun inconveniente", sarebbero le parole dalla casa di Kyoto. Lo studio legale però non si è arreso, e ha cominciato a contattare tutti i clienti iscritti alla class action invitandoli ad inviare un breve video di 90 secondi (o meno) in cui descrivono la loro esperienza di gioco rovinata dal Joy-Con Drifting, in modo da "umanizzare e dimostrare questi problemi e il loro impatto sui giocatori". CSK&D ha indicato la data del 16 ottobre come termine ultimo per l'invio delle testimonianze video, dopodiché procederà alla creazione di un montaggio video da inviare ai rappresentati di Nintendo e ai suoi legali.

La battaglia, intanto, viene condotta anche su un altro fronte: recentemente, l'organizzazione non-profit francese UFC-Que Choisir ha fatto causa a Nintendo accusandola di Obsolescenza programmata.