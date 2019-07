Switch Lite: Doug Bowser sul rapporto con Nintendo Switch, condivisione salvataggi e d-pad

Dopo il susseguirsi di un ampio numero di rumor, Nintendo ha infine deciso, con un annuncio a sorpresa, di ufficializzare l'uscita di Nintendo Switch Lite, versione esclusivamente portatile di Nintendo Switch.

Contestualmente alla conferma dell'esistenza di questa nuova versione della console, la Casa di Kyoto ne ha esplicitato nel dettaglio le caratteristiche tecniche di Switch Lite. Successivamente al diffondersi delle prime informazioni, la redazione del portale cnet ha raggiunto Doug Bowser, Presidente di Nintendo America, per raccogliere alcune dichiarazioni in merito.

In merito al rapporto tra Nintendo Switch e la nuova Switch Lite, Bowser ha dichiarato: "Crediamo che i due sistemi si completeranno l'uno con l'altro e coesisteranno sul mercato". La new entry nella famiglia hardware di Nintendo è stata in particolare definita come un "device dedicato al gaming, compatto, leggero". L'intervistatore ha suggerito la possibilità che Switch Lite possa rappresentare un'interessante opzione per un nucleo famigliare che già possiede la "sorella maggiore". Bowser ha così commentato: "Hai assolutamente ragione, potrei vederla adattarsi ad una famiglia in cui ci sono più giocatori...ed una Nintendo Switch ammiraglia".

Restando in tema di rapporti tra Nintendo Switch e Switch Lite, Bowser ha rilasciato un'interessante dichiarazione: "Sì, avrete la possibilità di trasferire tra device, le vostre esperienze di gameplay. Arriveranno ulteriori dettagli sull'argomento, ma questa è l'intenzione". Infine, Cnet ha inoltre sottolineato la scelta di introdurre un d-pad in sostituzione dei quattro pulsanti direzionali presenti invece sui Joy-Con sinistri. A tal proposito, tuttavia, Bowser ha riferito che: "Non ci sono piani, o nulla da annunciare, in termini di future modifiche ai Joy-Con".

Cosa ne pensate di Nintendo Switch Lite, siete incuriositi dalle caratteristiche della nuova piattaforma?