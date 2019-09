Switch Lite: il video unboxing ufficiale di Nintendo

Nintendo of America ha pubblicato un breve video unboxing di Nintendo Switch Lite, console in vendita da oggi in tutto il mondo al prezzo (in Europa) di 219.99 euro, leggermente più elevato rispetto ai 199 dollari (tasse escluse) consigliati negli Stati Uniti.

Kit & Krystal, i due conduttori della rubrica Nintendo Minute, hanno organizzato un pic nic nel parco per "unboxare" la nuova Nintendo Switch Lite nei colori azzurro e giallo. Il video permette di dare uno sguardo al contenuto della confezione e di ammirare da vicino il dispositivo, che si presenta con un design compatto e al tempo stesso solido, pensato per poter essere utilizzato in mobilità senza difficoltà. Nintendo Switch Lite perde infatti la possibilità di essere collegato al televisore, non essendo compatibile con la dock di Switch, inoltre i controlli sono integrati e non più staccabili come nel modello standard.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Nintendo Switch Lite a cura del nostro Francesco Fossetti, il quale ha analizzato attentamente ogni aspetto della console, dallo schermo alla durata della batteria, passando per i controlli e la maneggevolezza. Il risultato? Indubbiamente una piacevole sorpresa, Switch Lite è la piattaforma ideale per entrare nel mondo di Nintendo Switch ad un prezzo relativamente contenuto.