Switch: Metroid Prime Remaster e un nuovo Fire Emblem nel 2022, secondo un rumor

L'insider Nate the Hate ha da poco pubblicato un nuovo filmato sul suo canale YouTube, tramite il quale ha svelato alcune possibili anticipazioni riguardanti la lineupe 2022 di Nintendo Switch. Se le informazioni condivise dovessero rivelarsi fondate, potrebbe trattarsi di un anno importante per i possessori della console ibrida.

Stando a quanto dichiara l'insider, Nintendo starebbe lavorando ad una versione rimasterizzata di Metroid Prime, da pubblicare nel corso della seconda metà dell'anno. Tramite questa operazione la casa di Kyoto intende celebrare il 20esimo anniversario del titolo originale pubblicato nel 2002 su GameCube. Non ci sono invece aggiornamenti riguardanti Metroid Prime 4, che rimane privo di una data di lancio e di cui sappiamo ben poco sin dall'annuncio avvenuto nel 2017.

Nate the Hate getta altra benzina sul fuoco dichiarando che un nuovo capitolo della serie di Fire Emblem vedrà la luce nel corso del 2022. Secondo l'insider il gioco è sviluppato dagli stessi autori di Fire Emblem Three Houses, uno dei titoli più apprezzati dai possessori di Switch, e godrà di numerosi miglioramenti tecnici, sia in termini di grafica che di prestazioni. La serie si dovrebbe inoltre arricchire nel 2023 con un remake di Fire Emblem Genealogy of the Holy War.

Naturalmente non abbiamo alcuna conferma riguardo alle informazioni svelate dall'insider, dunque vi consigliamo come di consueto di prendere quanto riportato con le pinze ed attendere eventuali conferme o smentite da parte di Nintendo.