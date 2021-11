Switch, million seller aggiornati: Mario Kart 8 Deluxe è il racing più venduto di sempre

Dopo aver saputo che Nintendo Switch è ad oltre 92 milioni di unità distribuite, con più di di 680 milioni di software venduti, Nintendo aggiorna anche la lista dei million seller sulla sua console ibrida, dove arrivano alcune importanti conferme.

Con un totale di 38.74 milioni di copie vendute, Mario Kart 8 Deluxe è il racing game più venduto di sempre, superando il precedente record detenuto da Mario Kart Wii. Ciò lo conferma inoltre al primo posto dei giochi di maggior successo su Switch, seguito a ruota da Animal Crossing New Horizons con le sue 34.85 milioni di unità vendute. Più distaccato sul terzo gradino del podio troviamo infine Super Smash Bros. Ultimate, a quota 25.71 milioni. Di seguito ecco la lista completa dei million seller targati Nintendo:

Mario Kart 8 Deluxe - 38.74 milioni

Animal Crossing New Horizons - 34.85 milioni

Super Smash Bros. Ultimate - 25.71 milioni

The Legend of Zelda Breath of the Wild - 24.13 milioni

Pokémon Spada & Scudo - 22.64 milioni

Super Mario Odyssey - 21.95 milioni

Super Mario Party - 16.48 milioni

Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee - 13.83 milioni

Splatoon 2 - 12.68 milioni

Ring Fit Adventure - 12.21 milioni

New Super Mario Bros. U Deluxe - 11.48 milioni

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 7.45 milioni

The Legend of Zelda Skyward Sword HD - 3.60 milioni

New Pokémon Snap - 2.19 milioni

Mario Golf Super Rush - 1.94 milioni

Miitopia - 1.37 milioni

Come si può vedere, la larga maggioranza delle produzioni firmate dalla casa di Kyoto ha raggiunto risultati commerciali degni di grande rispetto, ed è quindi assai probabile che anche le produzioni più recenti (come Metroid Dread) o in arrivo (come i remake di Pokémon Diamante & Perla) entreranno in futuro a far parte della lista.