Switch e il mistero del firmware perduto: Nintendo ha svelato le cause dell'incidente

Il mistero sull'aggiornamento 12.0.3 per Nintendo Switch e Switch Lite sembra essere risolto. Dopo aver pubblicato e subito dopo ritirato l'update delle console, Nintendo ha spiegato i motivi dell'incidente che è dipeso da motivazioni tecniche.

Nella notte tra il 7 e l'8 giugno Nintendo aveva infatti pubblicato l'aggiornamento firmware 12.0.3 per Switch per poi ritirarlo subito dopo a causa di alcune segnalazioni di utenti che avevano riportato malfunzionamenti della connettività. Un avvenimento unico per il colosso di Kyoto che ha deciso per la prima volta di rivelare i motivi dietro a tale decisione. L'account Twitter giapponese di Nintendo ha svelato che l'update è stato rimosso a causa di un bug che provocava problemi con alcune nuove schede microSDXC: gli utenti interessati hanno riscontrato difficoltà di connessione, problemi con il Nintendo eShop, download e aggiornamenti vari. Per fortuna sembra che l'aggiornamento non abbia causato danni permanenti alle schede microSDXC o corruzione di dati.

Data l'insolita situazione molti giocatori avevano sospettato che il ritiro del firmware fosse legato all'arrivo della tanto chiacchierata Nintendo Switch Pro che però, a quanto pare, non sarà rivelata a breve.