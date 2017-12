Switch: Nintendo intende offrire esperienze che sfruttino le caratteristiche dei Joy-Con

In una recente intervista, il presidente di, Tatsumi Kimishima, ha affermato che la casa di Kyoto è al lavoro per riuscire ad offrire nel 2018 esperienze di gioco "uniche", che sappiano sfruttare appieno le peculiarità dei Joy-Con, i controller di

In particolare, si intende sfruttare caratteristiche come l'HD Rumble e i sensori di movimento dei Joy-Con per riuscire a proporre ai possessori di Switch delle esperienze innovative. Sfortunatamente, non sono stati diffusi dettagli più precisi riguardo a questi progetti.

Nella stessa intervista, Kimishima ha dichiarato di star già pensando al successore di Nintendo Switch. Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di un'affermazione vaga, priva di qualsiasi tipo di approfondimento più concreto.

Shinya Takahasi, general manager della divisione dell'Entertainment Planning and Development di Nintendo, ha invece discusso del successo che i DLC stanno riscuotendo su Switch, e dei futuri piani dell'azienda per proporre colorazioni e accessori inediti dedicati ai Joy-Con.