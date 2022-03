Switch: Nintendo ha registrato un brevetto legato ad un nuovo controller

Un utente particolarmente attento ai movimenti in casa Nintendo ha notato che la casa di Kyoto ha registrato un nuovo brevetto potenzialmente legato ad un controller per Switch.

Il brevetto è stato inizialmente registrato a luglio dello scorso anno, e poi pubblicato a gennaio 2022. Il tutto è passato inosservato, almeno sino ad oggi. Come potete osservare tramite le immagini che vi abbiamo riportato più in basso, il controller ha una forma piuttosto peculiare con la batteria riposta nell'apposito vano posteriore. Un particolare che balza immediatamente all'occhio è certamente la mancanza dei pulsanti "+" e "-", utilizzati col pad di Switch per compiere svariate azioni basilari, tra cui tornare alla home o registrare clip di gioco.

Naturalmente questo non conferma in alcun modo che Nintendo proporrà nel prossimo futuro un nuovo controller per Switch, e potrebbe trattarsi di un semplice test ingegneristico portato avanti dalla casa di Kyoto. Chissà però che la compagnia di Shunturo Furukawa non abbia qualche asso nella manica da sfoggiare nel prossimo futuro, e che possa andare ad arricchire la famiglia di Nintendo Switch con una nuova periferica da gaming.

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare la voce secondo la quale Nintendo sta preparando un nuovo evento Direct, tuttavia al momento non è giunta alcuna conferma al riguardo.