Switch: Nintendo svela l'arrivo del Pro Controller a tema Super Smash Bros. Ultimate

Le pagine del sito ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate si sono da poco aggiornate, ed il portale del gioco ha svelato l'arrivo di un nuovo Pro Controller per Nintendo Switch il cui design è ispirato proprio al nuovo brawler in arrivo sulla console ibrida a dicembre.

Il controller, che potete osservare grazie all'immagine che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, è caratterizzato da una elegante colorazione bianco e nera, ed è ovviamente adornato con l'iconico simbolo della serie di Super Smash Bros.

Questo nuovo Pro Controller sarà lanciato sul mercato il 7 dicembre, lo stesso giorno in cui Super Smash Bros. Ultimate farà il suo debutto in esclusiva su Nintendo Switch. In aggiunta, è stato confermato l'arrivo di una Special Edition del gioco, che arriverà con uno steelbook e con questo stesso Pro Controller. Nel momento in cui scriviamo, tuttavia, i negozi retail non hanno ancora inserito i prodotti all'interno dei loro listini, ma con ogni probabilità saranno aggiornati entro le prossime ore.

Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sarà pubblicato il 7 dicembre su Nintendo Switch. Un nuovo filmato di gameplay ha mostrato una battaglia tra Snake e King K. Rool. Per tutti gli altri dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.