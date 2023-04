Switch non è in grado di far girare Call of Duty come PlayStation e Xbox, per la CMA

Anche Nintendo è stata citata nel documento del CMA che elenca le ragioni che hanno portato al no all'acquisizione di Activision Blizzard, verdetto emesso nelle scorse ore dall'ente britannico, tra numerose polemiche.

Nel documento in questione, l'autorità per i mercati e la libera concorrenza sottolinea come Nintendo Switch non sia "tecnicamente in grado" di proporre un'esperienza Call of Duty di alto profilo.

"Call of Duty è disponibile su due console di gioco, ovvero Xbox e PlayStation. Queste versioni sono in concorrenza tra loro per quanto riguarda funzionalità, contenuti e standard tecnologici. Nintendo Switch invece non concorre (o concorre meno) con Xbox e PlayStation, con la console Nintendo che offre specifiche tecniche diverse e giochi pensato per fasce di pubblico differenti."

Queste le parole della CMA, che continua sottolineando come "attualmente Call of Duty non è disponibile su console Nintendo e non abbiamo ricevuto indicazioni che ci portino a pensare che le piattaforme Nintendo siano in grado di far girare Call of Duty con la stessa qualità delle versioni Xbox e PlayStation."

Come noto, Call of Duty arriverà su console Nintendo per i prossimi dieci anni, tuttavia è chiaro come l'accordo firmato tra le due parti coinvolga marginalmente le piattaforme della famiglia Switch, se non presumibilmente per Call of Duty 2023 e Call of Duty 2024, dopo si guarderà al futuro con i prossimi COD che usciranno sul successore di Switch.