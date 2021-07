Switch OLED è compatibile con tutti i giochi, accessori e periferiche? Lo spiega Nintendo

Dopo aver svelato ufficialmente Nintendo Switch OLED, la casa di Super Mario ha aperto una sezione apposita sul proprio sito ufficiale per chiarire i dubbi degli utenti sulla compatibilità del nuovo modello della console ibrida con giochi, accessori e periferiche delle attuali versioni di Switch e Switch Lite.

L'approfondimento pubblicato dal colosso videoludico giapponese parte dalla scheda con le specifiche tecniche di Nintendo Switch OLED per poi rispondere a tutti i quesiti posti da chi, possedendo già una console ibrida della Grande N, si chiede se il nuovo modello con schermo da 7 pollici sia o meno compatibile con i titoli e gli accessori che già in commercio.

Con un'apposita sezione Q&A in lingua italiana, l'azienda nipponica dirada ogni dubbio degli utenti spiegando loro che il nuovo modello OLED di Nintendo Switch è compatibile con tutte le periferiche e ogni accessorio attualmente in commercio. Anche i videogiochi già disponibili su Switch sono pienamente compatibili con Switch OLED, anche se l'esperienza di gioco con alcuni accessori di Nintendo Labo potrebbe variare a causa delle dimensioni diverse dello schermo.

La casa di Kyoto precisa inoltre che la base con porta LAN di Switch OLED è utilizzabile anche nel modello attuale di Switch, e viceversa. Anche per quanto concerne i Joy-Con è garantita la piena compatibilità, in virtù del fatto che "i controller inclusi con il modello OLED di Switch sono identici ai controller già disponibili". Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Nintendo Switch OLED sarà disponibile dall'8 ottobre 2021, con un prezzo che non dovrebbe discostarsi molto dai 349,99 dollari richiesti per acquistarla negli Stati Uniti.