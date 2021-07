Switch OLED costa 10$ in più a Nintendo? Il prezzo di vendita è aumentato di 50$

Il successo di Switch non ha mai dato segnali di cedimento, e Nintendo intende assicurarsi che ciò non accada neppure nell'immediato futuro con Switch OLED, una nuova iterazione dell'ibrida dotata di uno schermo OLED da 7", uno stand regolabile più largo e altri accorgimenti che per la casa di Kyoto giustificano un prezzo di 349,99 dollari/euro.

Si tratta di un incremento consistente del costo di vendita, che per gli statunitensi è quantificabile in ben 50 dollari, dal momento che dalle loro parti il prezzo ufficiale del modello base di Nintendo Switch è di 299 dollari. Noi italiani, invece, lo abbiamo visto lievitare di 20 euro rispetto alla versione originale della console ibrida.

Sembra tuttavia che alla casa di Kyoto non risulti poi tanto dispendioso produrre un modello di Switch OLED: stando ad un report di Takashi Mochizuki di Bloomberg, costerebbe appena 10 dollari in più per unità. Evidentemente, Nintendo punta anche ad incrementare i suoi margini di profitto. Secondo il giornalista Mochizuki, in ogni caso, si tratta di una mossa insolita: solitamente i prezzi aumentano solo per modelli mid-gen più potenti (vedi PlayStation 4 Pro e e Xbox One X), mentre Nintendo Switch OLED non offre nessuna miglioria da questo punto di vista.