Switch OLED: Hori presenta gli accessori per il modello di Zelda Tears of the Kingdom

Dopo il successo riscontrato con gli Split Pad Fit e i precedenti Split Pad Pro, Hori torna a dedicarsi a Nintendo Switch con un set di accessori utili per customizzare e migliorare il modello della console ibrida dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tramite le immagini che vi abbiamo riportato più in basso, potete dare uno sguardo ad alcuni degli accessori curati da Hori, con cui potrete rendere ancora più profonda la vostra esperienza, una volta che vi sarete nuovamente lanciati nello sterminato mondo di Hyrule.

La compagnia specializzata nella creazione di accessori videoludici ha presentato uno stand per il modello di Switch OLED a tema Tears of the Kingdom (1,980 yen, circa 13 euro), un Grip Controller (6,480 yen, circa 43 euro), un Grip Controller Fit (5,980 yen, circa 40 euro), una custodia grande (3,180 yen, circa 21 euro), e una custodia piccola (2,990 yen, circa 20 euro). Come potete osservare è tutto splendidamente realizzato secondo il già iconico stile estetico che caratterizza il nuovo open world di Nintendo.

Al momento questo set di accessori è previsto per il solo lancio in Giappone, fissato al 12 maggio, lo stesso giorno di lancio del gioco. Staremo a vedere se l'azienda deciderà di portare i suoi prodotti anche sul mercato occidentale.

Intanto, Nintendo ha svelato come e dove inizierà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.