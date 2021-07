Switch OLED: Joy-Con a rischio drifting come nel modello base? Il comunicato di Nintendo

I portavoce di Nintendo sono intervenuti sulle pagine di The Verge per fare chiarezza sulle eventuali modifiche apportate ai Joy-Con di Switch OLED e sui possibili interventi compiuti per prevenire i problemi hardware agli analogici verificatisi nei controller del modello base e conosciuti come Joy-Con drifting.

Con una dichiarazione affidata alle colonne di The Verge, i rappresentanti del colosso videoludico giapponese intervengono per spiegare che "la configurazione e le funzionalità dei controller Joy-Con non sono cambiate con il modello OLED di Nintendo Switch. La configurazione e le funzionalità sono le stesse dei controller Joy-Con dell'attuale console Nintendo Switch".

Il doppio riferimento alle analoghe configurazioni e funzionalità ribadisce quindi un concetto già espresso nei giorni scorsi da Nintendo con le specifiche ufficiali di Switch OLED e la presenza di Joy-Con tecnologicamente identici ai modelli attualmente sul mercato.

La nota diramata dalla casa di Kyoto prosegue ricordando come "in Nintendo, siamo molto orgogliosi di creare prodotti di qualità e siamo costantemente impegnati nel loro miglioramento. Siamo a conoscenza delle segnalazioni sui problemi di alcuni controller Joy-Con che non rispondono correttamente agli input. Vogliamo che i nostri consumatori si divertano con Nintendo Switch e, se qualche problema dovesse impedire loro di raggiungere questo obiettivo, li incoraggiamo sempre a visitare i nostri canali di supporto ufficiali per ricevere tutti gli aiuti".

Per un ulteriore approfondimento su questo e su tutti gli altri temi riguardanti le funzionalità e le migliorie del nuovo modello della console ibrida della casa di Super Mario, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Nintendo Switch OLED tra dubbi e certezze.