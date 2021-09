Switch OLED: Nintendo pubblica l'unboxing ufficiale del nuovo modello

I filmati emersi in rete in questi giorni ci hanno già permesso di dare uno sguardo alle caratteristiche della console, ma Nintendo ha ben deciso di pubblicare un unboxing ufficiale dedicato a Switch OLED, il nuovo modello della piattaforma ibrida ormai prossimo al lancio.

Come parte del nuovo appuntamento con Nintendo Minute, il video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è utile ad esplorare in maniera ancora più approfondita gli aspetti del nuovo modello, qui presentato nella sua elegante colorazione bianca. Al centro dell'attenzione non poteva che esserci il display OLED, che a fronte di una dimensione leggermente superiore rispetto alla console standard (parliamo di 0,8 pollici in più) garantirà una qualità visiva sensibilmente migliorata. Le differenze le abbiamo peraltro notate in un video comparativo tra Switch OLED ed il modello classico.

L'unboxing andrà in seguito a mostrarci tutte le altre novità di questa revisione, incluso lo slot per schede SD situato in posizione laterale e lo stand di dimensioni più generose, senza dimenticare la dock station, che si differenzia da quella originale per le prese d'aria posteriori.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Nintendo Switch OLED sarà disponibile in Italia a partire dall'8 ottobre al prezzo di 349,90 euro. Lo stesso giorno debutterà Metroid Dread, spin-off della serie dato per cancellato da molti anni e riesumato dalla grande N durante il suo ultimo evento Direct.