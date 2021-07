Switch OLED nuovamente preordinabile su Amazon, pochi pezzi disponibili

Ritorna nuovamente preordinabile su Amazon il nuovo modello di Nintendo Switch OLED al prezzo di 349,99 euro con data di uscita prevista per l'8 ottobre. Se siete interessati all'acquisto della nuova console vi consigliamo di non esitare, l'ultima volta i preordini sono esauriti in poche ore.

Clicca qui per acquistare la nuova Nintendo Switch OLED su Amazon al prezzo minimo garantito

Come sempre vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che vi farà risparmiare sul preordine della console se il prezzo dovesse diminuire prima della data di uscita. Non servirà fare nulla, solamente preordinare Nintendo Switch OLED e Amazon, automaticamente, prima di spedire addebiterà il prezzo più basso che la console abbia mai raggiunto.



Nintendo Switch OLED su Amazon a 349,99€

Il nuovo modello di Nintendo Switch vanta diverse migliorie rispetto al modello precedente, uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN integrata, altoparlanti integrati con un suono migliorato in modalità portatile, di uno spazio di archiviazione interno da 64GB (espandibili con MicroSD).

Nintendo assicura piena compatibilità con i Joy-Con del modello "base" di Nintendo Switch, così come per tutte le periferiche uscite finora, oltre ovviamente al supporto totale con l'intera libreria di videogiochi attualmente disponibili su Switch e Switch Lite.