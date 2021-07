Switch OLED è più potente del modello attuale di Switch? Nintendo chiarisce

A seguito del reveal ufficiale di Nintendo Switch OLED, un portavoce dell'azienda videoludica giapponese è intervenuto sulle pagine di The Verge per fare chiarezza e spiegare se il nuovo modello della console ibrida sarà più potente o performante delle versioni di Switch attualmente in commercio.

Interpellati dal giornalista Tom Warren di The Verge, i rappresentanti della casa di Kyoto sono partiti dalla conferma della piena compatibilità di Switch OLED con giochi accessori e periferiche del modello attuale, per poi soffermarsi sulle possibili differenze prestazionali o meramente computazionali tra le versioni odierne di Switch e la prossima revisione contraddistinta da uno schermo OLED da 7 pollici.

A detta dei portavoce di Nintendo intervenuti su The Verge, il modello OLED di Switch non avrà una nuova CPU degli attuali modelli della console ibrida. Allo stesso modo, la prossima versione non verrà equipaggiata con un quantitativo superiore di RAM, con chip grafici più performanti o con le soluzioni di upscaling in machine learning paventate dai leak sul DLSS di Switch PRO.

Sotto il profilo squisitamente hardware, le uniche differenze tra gli attuali modelli di Switch e quello OLED saranno rappresentate dal già citato schermo da 7 pollici, dagli altoparlanti integrati con suono migliorato, dall'aggiunta della porta LAN sul dock, dalla base d'appoggio più ampia e dallo spazio di archiviazione interno da 64GB per entrambi i modelli di lancio in Italia di Switch OLED.