Switch OLED: i pre-order del modello di Zelda Tears of the Kingdom partono a marzo?

Una serie di indizi emersi nel corso delle scorse settimane lascia credere che Nintendo stia ultimando i preparativi per il lancio di un nuovo modello di Switch OLED a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissima esclusiva in arrivo il 12 maggio.

Nel mentre alcune immagini della console circolano in rete già da diverso tempo, nelle ultime ore è stato condiviso uno scatto che sembra confermare che i pre-order della console si fanno sempre più vicini.

Come riportato su reddit, un utente ha mostrato l'immagine del sistema interno di GameStop, con il noto retailer statunitense che sembra essere intenzionato a mettere in commercio, o rendere in qualche modo disponibile un nuovo modello di Nintendo Switch a partire dal 10 marzo. Sebbene non vi siano riferimenti espliciti, è molto probabile che si tratti proprio dell'edizione a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

L'ipotesi, quindi, è che i pre-order della console possano partire proprio da quella data, in attesa poi del debutto ufficiale del gioco. In ogni caso, Nintendo non ha mai commentato le voci di corridoio, e non abbiamo attualmente prove che lo scatto apparso su reddit sia attendibile. Rimaniamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti da parte della casa di Kyoto.