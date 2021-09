Switch Online: i giochi Nintendo 64 gireranno a 50Hz in Europa?

Tra le tante sorprese del Direct di ieri 24 settembre, c'è stato anche l'annuncio di un nuovo piano per Switch Online che prevede l'inclusione di un'ampia selezione di giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Alcuni spettatori molto attenti, in ogni caso, non hanno potuto fare a meno di notare delle importanti differenze tra Europa e USA/Giappone.

Come probabilmente già saprete, i Direct vengono sempre trasmessi in differenti versioni e lingue, in base alla nazionalità del pubblico di riferimento. Ebbene, ieri è stato osservato che durante il segmento dedicato ai giochi per Nintendo 64, l'intro di The Legend of Zelda: Ocarina of Time era visibilmente più lenta nel Direct europeo rispetto alle trasmissioni indirizzate al Giappone e agli USA, nelle quali il galoppare di Epona era invece più frequente. D'altro canto, è stato anche appurato che i frame di Super Mario 64 presentavano una dimensione maggiore nel Direct europeo.

Ebbene, se siete abbastanza vecchietti, probabilmente avete già capito dove stiamo andando a parare: è possibile che la casa di Kyoto intenda mantenere la differenziazione dei formati PAL (Europa) e NTSC (USA e Giappone) per i giochi N64 che verranno inclusi nel nuovo abbonamento "Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo": a noi, quindi, dovrebbero toccare quelli in formato PAL.

Le discussioni sui formati video hanno tenuto banco tra i videogiocatori fino ai primi anni 2000, in un'epoca in cui non era raro imbattersi in giochi pensati per l'NTSC (480 linee visibili a 30Hz o multipli) convertiti in malo modo nel nostro territorio in formato PAL (525 linee visibili a 25Hz o multipli) con una giocabilità profondamente alterata: basti pensare a Devil May Cry e Final Fantasy X, che in Europa erano molto più lenti.

Sembra quindi che i giocatori europei siano destinati a ricevere i titoli Nintendo 64 in formato PAL, che girano ad un massimo di 50Hz. Al momento non è chiaro se Nintendo concederà l'opportunità di scegliere tra i due formati: interrogata sull'argomento da VGC, si è limitata a riferire di "non aver nulla da annunciare sull'argomento".