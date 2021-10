Switch Online, anche GoldenEye in arrivo tra i giochi di Nintendo 64?

Con il nuovo piano Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ormai disponibile all'acquisto, sono già cominciate le speculazioni sui prossimi giochi dell'era Nintendo 64 in arrivo all'interno del catalogo.

Per chi non lo sapesse, Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è un nuovo piano del servizio premium di Kyoto che a 39,99 euro all'anno offre, oltre ai benefit base di Switch Online, anche l'espansione di Animal Crossing Happy Home Paradise e soprattutto una serie di classici Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. La line-up di lancio di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo con 9 giochi per Nintendo 64, tra cui Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Mario Kart 64, e 14 giochi dell'era SEGA Mega Drive inclusi Sonic the Hedgehog 2 e Streets of Rage 2.

Nintendo ha tuttavia già confermato che in futuro arriveranno altri giochi, tra i quali secondo una teoria fresca fresca potrebbe figurare anche l'iconico GoldenEye 007, seminale sparatutto in prima persona pubblicato da Rare su Nintendo 64 nel 1997. A quanto pare, il titolo è stato recentemente rimosso dalla lista dei "Media dannosi per i minori" del BPjM (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien), dipartimento tedesco che si occupa della tutela della sicurezza dei media per i minori (la presenza in quella lista avrebbe influenzato pesantemente le vendite del gioco in Germania all'epoca della sua uscita).

In condizioni normali, i prodotti in essa inclusi vengono aggiornati automaticamente ogni 25 anni, ma questa volta Nintendo (o meglio, il suo partner europeo Stadbauer Marketing Vertriebs GmbH) ha approfittato di una regola per richiedere un aggiornamento anticipato. Secondo la teoria più accreditata, è quindi possibile che la review sia stata richiesta per velocizzare la burocrazia in vista del ritorno di GoldenEye 007, che potrebbe avvenire nell'ambito del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online nel prossimo futuro.