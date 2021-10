Switch Online Pacchetto Aggiuntivo:il destino del DLC di Animal Crossing a fine iscrizione

Come svelato dalla casa di Kyoto durante l'ultimo Direct, il DLC di Animal Crossing sarà incluso nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online. Cosa accadrà, allora, a tutti i contenuti sbloccati o accessibili con Happy Home Paradise decidendo di non rinnovare il nuovo abbonamento della casa di Kyoto?

Una volta terminato il periodo di iscrizione a Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, infatti, gli isolani di Animal Crossing New Horizons potrebbero rischiare di perdere non solo l'accesso alle funzionalità inedite dell'espansione Happy Home Paradise, ma anche tutti gli oggetti, gli arredamenti e le personalizzazioni sbloccate tramite il DLC.

Per chiarire i dubbi della community, un rappresentante di Nintendo è intervenuto ai microfoni di Eurogamer.net per spiegare che "una volta terminato l'abbonamento, i giocatori potranno ancora accedere alcune cose che avranno già sbloccato sulla loro isola principale usufruendo dei contenuti di Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Tra gli oggetti che rimarranno a loro disponizione ci saranno i contatori, le pareti divisorie e gli elementi per modificare l'illuminazione ambientale o il sonoro. L'accesso agli altri contenuti di Happy Home Paradise, però, verrà sospeso".

Entrando nel merito dei contenuti inaccessibili al termine del periodo di sottoscrizione dell'abbonamento, il portavoce dell'azienda nipponica sottolinea che "non sarà possibile visitare l'arcipelago di Happy Home Paradise. Per poter riaccedere all'arcipelago e accettare di nuovo le richieste per progettare le case vacanze e gli altri edifici, dovrai acquistare il DLC separatamente o, in alternativa, rinnovare l'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo".