Switch Online: per mantenere i giochi NES sarà necessario un check-in online settimanale

Come riportato da Eurogamer.net, gli abbonati a Nintendo Switch Online dovranno necessariamente fare un check-in online settimanale per poter mantenere attivi i giochi NES offerti gratuitamente dal servizio online della console ibrida.

Switch Online offre una selezione di classici risalenti all'epoca NES che gli abbonati al sercizio possono scaricare e giocare senza costi aggiuntivi. Tuttavia, almeno una volta alla settimana, sarà quindi necessario connettersi alla rete online per mantenere attivo l'accesso ai titoli. Normalmente, non dovrebbe risultare particolarmente difficoltoso per gli utenti fare quanto richiesto, tuttavia il problema potrebbe farsi concreto se non si dovesse avere la possibilità di accedere ad Internet, magari perché si è lontani da casa, o per altri motivi ancora. Sulle nostre pagine, potete intanto consultare la lista dei giochi NES disponibili al lancio e nei prossimi mesi.

Ricordiamo che Nintendo Switch Online sarà ufficialmente lanciato in Europa il 19 settembre. Gli interessati possono testare il servizio usufruendo di una prova gratuita valida per 7 giorni. Nelle scorse ore, la compagnia nipponica ha riferito che, a partire dal lancio dell'aggiornamento firmware 6.0.0, non sarà più possibile scollegare l'account Nintendo dai profili Switch, e che i salvataggi Cloud, anch'essi inclusi all'interno del servizio, andranno persi se si deciderà di non rinnovare l'abbonamento a Switch Online.