Switch Online e i problemi dei giochi N64: Nintendo lavora per risolverli, spiega Bowser

Nel corso di una recente intervista di Doug Bowser a The Verge, il boss di Nintendo of America ha risposto alle critiche mosse dagli utenti che stanno riscontrando numerosi problemi nei giochi N64 di Switch Online proposti tra i bonus previsti per gli acquirenti del Pacchetto Aggiuntivo.

Dopo aver discusso del dominio di Switch nelle classifiche USA di ottobre 2021, l'alto rappresentante della divisione nordamericana di Nintendo ha infatti colto l'opportunità per interagire con i possessori del Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online sostenendo come "siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare le nostre funzionalità online, vogliamo continuare ad aggiungere valore alla nostra offerta attraverso l'ampliamento dei servizi e del catalogo di titolo da qui in avanti".

Bowser entra poi nel merito delle critiche avanzate da chi sta sperimentando dei problemi nell'eseguire in emulazione i giochi Nintendo 64 su Switch e spiega che "prendiamo molto sul serio i feedback dei nostri giocatori, stiamo continuando a cercare modi per migliorare le prestazioni complessive. Per noi si tratta di offrire sempre prodotti di qualità e ottimi contenuti a un ottimo prezzo".

Nelle giornate che hanno accompagnato il lancio del nuovo programma in abbonamento della casa di Kyoto, il trailer di Switch Online Expansion Pack è stato sommerso di 'non mi piace' da parte dell'utenza di YouTube, superando i 100.000 dislike.