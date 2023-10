Switch e Pikmin dominano a settembre in Giappone, Xbox Series X|S a oltre 500.000 unità

Dopo aver conquistato per tre mesi consecutivi la prima posizione nella classifica software giapponese, non sorprende che Pikmin 4 si sia imposto come il gioco più venduto nel Paese del Sol Levante durante l'intero mese di settembre.

Secondo gli ultimi dati di Famitsu, il titolo di Nintendo ha venduto altre 111.636 copie in Giappone lo scorso mese, portando le sue vendite cumulative a 864.229 unità dal suo lancio risalente a luglio. Nel frattempo, la versione PlayStation 5 di Armored Core VI: Fires of Rubicon, che ha debuttato al numero 2 ad agosto, scende in terza posizione a settembre, superato di una posizione da Mario Kart 8 Deluxe. Il titolo di FromSoftware ha venduto altre 39.845 copie su PS5 nel corso di settembre.

Pikmin 1+2 di Nintendo, lanciato il 22 settembre, ha debuttato con ottimi risultati, piazzandosi al sesto posto e vendendo 23.941 copie. Tra le novità figurano anche Super Bomberman R2 di Konami, che è entrato in classifica in dodicesima posizione con 16.021 unità vendute, e Lies of P di Neowiz su PS5 in diciottesima posizione con 10.145 copie.

Passando alle vendite hardware, Nintendo Switch è stata ancora una volta la console più venduta in Giappone a settembre, con 307.447 unità distribuite nelle sue tre versioni, con il modello OLED che ha generato la maggior parte delle vendite. PS5 si è dovuta accontentare nuovamente del secondo posto, vendendo 181.056 unità tra l'edizione base e quella digitale. Nel frattempo, con i numeri di settembre, Microsoft ha finalmente raggiunto una base installa di 500.000 unità con Xbox Series X|S in Giappone. Le vendite hanno beneficiato del lancio di Xbox Series S Carbon Black, che ha incrementato le cifre della piattaforma nel paese.