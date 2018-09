Switch: presto gli account Nintendo non saranno più scollegabili da quello della console

Con l'arrivo di Nintendo Switch Online, il servizio a pagamento che la grande N introdurrà a breve per i suoi utenti, i possessori della console ibrida vedranno l'arrivo di un importante cambiamento legato ai propri account.

Come spiegato in una mail che la compagnia sta spedendo ai suoi clienti, dal momento in cui il servizio online entrerà in vigore (ovvero dal rilascio del firmware 6.0.0), non sarà più possibile scollegare il proprio account Nintendo da quello della conosole. La decisione è stata presa con l'intento di salvaguardare i salvataggi Cloud assegnandoli così all'utente designato.

A proposito dei salvataggi Cloud, vi ricordiamo che giochi come Splatoon 2 e Pokémon Let's Go Pikachu e Evee non supporteranno tale funzione, come illustrato nelle pagine ufficiali dei giochi. Nintendo ha spiegato che la privazione dei salvataggi cloud è da rimandarsi al fatto di voler assicurare il fair play online. In ogni caso, stando almeno a quanto riferito da un recente rumor, la feature sarà attivata di default per tutti i giochi (salvo richieste esplicite da parte di sviluppatori e publisher).

Ricordiamo che Nintendo Switch Online sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2018. Dopo aver aggiornato la console alla versione 6.0.0, gli utenti potranno usufruire di un ticket scaricabile dall'eShop che garantirà loro una prova gratuita del servizio valida per sette giorni.