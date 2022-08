Switch Pro è necessaria? Digital Foundry analizza i giochi con la risoluzione più bassa

Nintendo Switch si sta avviando verso la fine del suo ciclo vitale e, ora più che mai, si percepisce il divario in termini di hardware con le console Sony e Microsoft. A tal proposito, il team di esperti di Digital Foundry è andato alla scoperta di tutti i giochi per il dispositivo ibrido che vantano una risoluzione particolarmente bassa.

L'obiettivo del canale YouTube è molto semplice: comprendere se l'arrivo di un'eventuale modello più performante della macchina (che si tratti della chiacchierata Switch Pro o di Switch 2) possa avere un impatto significativo sulle prestazioni dei prodotti già disponibili sul mercato, migliorandone risoluzione e framerate un po' come accaduto con le console mid-gen nella passata generazione, ovvero con PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Ecco i prodotti che su Switch vantano la risoluzione più bassa:

Crash Team Racing Nitro-Fueled - Risoluzione: 854x480

The Witcher 3: Wild Hunt - Risoluzione: 810x456

Mortal Kombat 11 - Risoluzione: 682x384

A short Hike - Risoluzione: 426x240

Ark Survival Evolved - Risoluzione: 384x216

Come si può notare nel video di approfondimento di Digital Foundry, il caso più eclatante è quello di Ark, la cui risoluzione è talmente bassa da rendere quasi impossibile riuscire a distinguere gli elementi a schermo. Il discorso è simile anche per tutti gli altri titoli elencati (e non solo, stando al video) e l'arrivo di un nuovo modello di Switch con supporto a tecnologie di upscaling come Nvidia DLSS potrebbe fare la differenza. Dopotutto abbiamo già visto l'AMD FSR in azione su Steam Deck con risultati notevoli ed è sempre più chiaro che questo genere di funzionalità rappresentino il futuro.

In attesa di conoscere il prossimo hardware della grande N, vi ricordiamo che Nintendo non aumenterà il prezzo di Switch.