Switch Pro: Nintendo ha pensato alla console midgen ma l'ha scartata, dice Digital Foundry

Dopo mesi e mesi in cui rumor e speculazioni hanno continuato a rimbalzare in rete, alla fine Nintendo non ha mai annunciato ufficialmente Switch Pro. Le ultime rivelazioni di Digital Foundry, tuttavia, sembrano confermare che la grande N ha concretamente pensato ad un upgrade hardware della sua piattaforma ibrida.

Nonostante le voci indiscrete provenissero anche da fonti autorevoli (come ad esempio la testata di Bloomberg), tutti i rumor sono infine stati smentiti dal mancato annuncio di Nintendo Switch Pro. Sembra però che qualcosa di vero ci fosse, come dimostrerebbero le dichiarazioni di John Linneman di Digital Foundry nel corso di una recente live sul canale YouTube degli esperti tech britannici:

"Quindi penso che a un certo punto, da quello che ho potuto capire parlando con diversi sviluppatori, sia stato pianificato internamente una sorta di aggiornamento di Switch di mezza generazione a un certo punto, ma sembra che non sia più accaduto. E quindi è abbastanza chiaro che qualunque cosa facciano dopo sarà l'hardware di nuova generazione".

Linneman ha inoltre aggiunto che la console di prossima generazione targata Nintendo non dovrebbe arrivare nel corso del 2023, ma questo fa probabilmente parte delle speculazioni personali del tech enthusiast.

Sebbene ci abbia concretamente pensato, quindi, Nintendo ha evitato di seguire i passi di Sony e Microsoft, che per la prima volta hanno immesso nel mercato delle console mid-gen con PS4 Pro e Xbox One X. Rimaniamo dunque in attesa di conoscere il successore di Switch, che potrebbe giungere entro due anni stando alle informazioni legate agli accordi stretti da Microsoft per Call of Duty.