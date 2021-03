Switch Pro: Nintendo prevede profitti da record nell'anno fiscale 2021-2022

Secondo i più recenti rumor diffusi all'interno di un report di Bloomberg, Nintendo ha intenzione di lanciare la tanto vociferata Switch Pro entro la fine del 2021.

Stando alle informazioni emerse finora, la versione potenziata della console ibrida supporterà il 4K in modalità docked e sarà munita di uno schermo OLED di 7 pollici realizzato da Samsung, mentre l'insider NateDrake ha affermato che la piattaforma sarà in grado di gestire il DLSS di Nvidia ma non presenterà alcun boost prestazionale in modalità docked.

Oltre alle caratteristiche tecniche dell'hardware, si parla adesso di previsioni finanziarie influenzate dall'ipotetico lancio della console. Secondo quanto riferisce ancora Bloomberg, nell'anno fiscale 2021-2022 (che inizierà a partire dal mese di aprile di quest'anno) la casa di Kyoto pronostica dei numeri da record, sia lato software (si prevedono 250 milioni di incassi, una cifra da record) che hardware. Non sembra di certo un caso, quindi, che le voci di corridoio relative a Switch Pro si stiano intensificando così tanto nelle ultime settimane.

Come riferito all'interno del report, le aziende manifatturiere che si occupano della produzione delle cartucce dedicate ai giochi Switch si stanno preparando - al netto dei problemi logistici che hanno colpito il settore produttivo e commerciale di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi - a fornire i supporti in un quantitativo superiore rispetto a quanto fatto nell'attuale anno fiscale.

A questo punto risulterebbe probabile il lancio di giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e Metroid Prime 4 soltanto una volta che la console potenziata sarà ufficialmente in commercio, ma rimaniamo in attesa che sia Nintendo stessa a fornirci eventuali aggiornamenti su Switch Pro.