Switch Pro: NVIDIA sta assumendo per sviluppare la nuova console Nintendo?

Nonostante gli insistenti rumor che si sono susseguiti nel corso del tempo, Nintendo non ha mai parlato apertamente di una possibile Switch Pro/4K, e la grande N ha a più riprese ribadito che la console ibrida è soltanto a metà del suo ciclo vitale.

Nonostante questo, a dare nuovamente adito ai sospetti e alle teorie, ci sono alcuni annunci di lavoro di NVIDIA che potrebbero far riferimento al successore di Switch. La compagnia tech si dice alla ricerca di un software engineer profondamente tecnico, creativo e pratico per plasmare la prossima generazione di strumenti di sviluppo grafico per console da gaming. Dato che entrambe le console PlayStation e Xbox montano SoC forniti da AMD, è possibile che l'annuncio di lavoro di NVIDIA si riferisca proprio alla prossima piattaforma della casa di Kyoto.

Come dicevamo, Nintendo non ha rivelato alcun dettaglio concreto sulla sua prossima console, e c'è inoltre da considerare che il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso di essere particolarmente preoccupato riguardo alla prossima mossa strategica dopo Switch. La piattaforma ibrida ha avuto così tanto successo che il lancio di una nuova console, ed il conseguente reset della base installata, appare al momento una mossa rischiosa da mettere in atto. Nel discorso rientrerebbe inoltre il problema legato alla scarsa reperibilità di componenti elettronici che già sta frenando in maniera considerevole la produzione di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. D'altro canto c'è da considerare che progettare una nuova piattaforma con largo anticipo è la prassi nel mondo del gaming, dunque non è affatto da escludere che Nintendo e NVIDIA stiano iniziando a guardare al futuro.