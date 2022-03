Switch Pro con supporto a DLSS e ray tracing suggerita dal nuovo leak NVIDIA?

NVIDIA è ancora una volta vittima di un leak , e tra i tanti dati trafugati in rete sembra che ce ne siano alcuni che puntano in direzione Nintendo Switch Pro . Pare che la console, la cui esistenza non è stata confermata dalla grande N, potrebbe supportare funzionalità innovative come il DLSS e il ray tracing, stando alle informazioni raccolte.

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022

even more evidence it's a delayed Switch Pro and not a next gen platform, especially since the president said the Switch is in the middle of its lifehttps://t.co/CRjSQEDn0w — Nikki™ 🌹 (@NWPlayer123) March 1, 2022