Switch Pro o Switch 2? Per Jeff Grubb nei piani di Nintendo ci sarebbe altro

Negli scorsi giorni vi è stato un gran parlare dei piani futuri di Nintendo, soprattutto nell'ottica di una eventuale revisione hardware: poco prima del Pokémon Presents, infatti, alcuni leak hanno anticipato il possibile arrivo di un nuovo modello di Switch, seppure non vi sia nulla di ufficiale in merito ad una prossima console.

Anche il noto Jeff Grubb ha parlato del possibile annuncio di Nintendo Switch 2 alla fine di quest'anno, sostenendo di aver sentito qualcosa di simile. Eppure, nelle scorse ore, egli ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito all'argomento "successore di Nintendo Switch", affermando che sarà qualcosa di intermedio tra Nintendo Switch Pro e Nintendo Switch 2.

Secondo Grubb, nelle intenzioni di Nintendo potrebbero non esservi quelle di potenziare le specifiche tecniche dell'attuale console ibrida Nintendo Switch, andando quindi a "smentire" quel filone di rumor susseguitisi negli anni che vedrebbero per certo l'arrivo di una versione Pro di Switch. Infatti, l'hardware in questione potrebbe essere una "piattaforma intermedia", che consentirebbe quindi di non abbandonare la base installata di utenti: d'altronde, nelle scorse settimane Nintendo Switch ha superato Game Boy e PlayStation 4 nella classifica delle console più vendute di sempre.

Le informazioni di cui sopra, al momento non verificabili in quanto relegate alle innumerevoli indiscrezioni che circolano da anni sul possibile annuncio di Nintendo Switch Pro, andrebbero a confermare quanto dichiarato da Furukawa in precedenza. Sappiamo, infatti, che il futuro sarà costituito da un'esperienza nuova rispetto a quanto offerto negli ultimi anni dalla Grande N.